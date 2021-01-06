Pilli: "21 gün kapanmaya gidilebilir..."

KKTC'de artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Sağlık Bakanı Ali Pilli, ihtiyaç duyulması 21 gün genel kapanmaya gidilebileceğini bildirdi.
Konuyla ilgili İHA'ya konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede artan Koronavirüs vakaları nedeniyle gerekli tedbirlere uyulmaması halinde 10-31 Ocak tarihleri arasında 21 gün kapanmaya gideceklerini belirtti.
İHA'da yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 21 gün kapanmaya ilişkin detayları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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