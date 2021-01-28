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SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Pilli açıkladı:47 Pozitif vaka!

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Bakan Pilli: "Toplam 3605 test yapıldı, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı"
Pilli açıkladı:47 Pozitif vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 3605 test yapıldı, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3605  olduğunu, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 33 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 30  kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

28 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3605

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 33   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 395. 689  

Toplam Vaka Sayısı: 2208

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1834

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 360

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

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