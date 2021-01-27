Sağlık Bakanı Pilli, Meclis’te sitem etti ve muhalefet vekillerinin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek “Çok çok üzgünüm. Çok üzdünüz beni. Ben siyaseti beceremiyorum, galiba anlamıyorum" dedi

Sağlık Bakanı Pilli, Meclis’te sitem etti ve muhalefet vekillerinin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek “Çok çok üzgünüm. Çok üzdünüz beni. Ben siyaseti beceremiyorum, galiba anlamıyorum" dedi

Yapılan icraatların sürekli eleştirildiğine işaret eden Sağlık Bakanı Pilli, “Bu işi yapmak isteyen biri varsa ben çekilirim. Emekliyim maaşım var gider evimde otururum” diye konuştu.

Dünkü Meclis Genel Kurulunda soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, muhalefet vekillerinin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek "biz bunları haketmiyoruz, haksızlık içindesiniz" diye konuştu. Pilli, "Ben siyaseti beceremiyorum, galiba anlamıyorum" dedi.

Kudret Özersay’ın sıraladığı maddelerin tamamına katıldığını ifade eden Pilli, “vekillerin her zaman sahada katkıları olmuştur ve kendilerine olumlu katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

“Ben siyaseti beceremiyorum, galiba anlamıyorum” diye sözlerine başlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Meclis Genel Kurulu’ndaki satır başları şöyle:

"Büyük zorluklardan geçtik pandeminin ilk günüden 7/24 çalıştık ne tatil yaptık ne de bir şey. Bu işler burada konuşulduğu gibi değil. Müdürlerime sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

Türkiye her zaman yanımızda ve yardımcı olmuştur. Her aradığımızda yardımcı olmuştur.

Tufan (Erhürman) Bey her zaman başarılı bir politikacıdır çok da severim ama bugün (dün) yaptığı konuşma beni çok derinden üzmüştür. Bir kere bu sözleri hak etmiyoruz. Tamamen siyasi bir konuşma.

Ben alkış falan beklemem. Biz gerçekten bu denli eleştiriyi gerçekten ama gerçekten haketmiyoruz.

Doktor ve sağlıkçı sayımızı artırdık… Personelimiz artırdık.”

“Bin tane antiviral ilaç için karaborsaya da baktık. Biz bu ilaçları nereden getirdik. Türkiye’de de sıkıntılı idi. Neler çektik. Allaha şükür şu an ilaç sıkıntımız da yok. Hiçbir şey yapmadık diyenler ne dediğini bilmiyor Biz çok çok şeyler yaptık.

Başarı geldiği zaman ben hiçbir zaman Ali Pilli olarak başarıyı hiçbir zaman kendime mal etmedim.

Başarı halkın tümü iledir. Başarı birlikte ve beraberlikle olan başarıdır. Bu savaşı da yine kazanacağız. Biraz geç alınmış kararlar olabilir.

Pandemi sadece bizim sorunumuz değil… Yani gelinen aşama… Türkiye günlerce kapalı, Almanya kapalı İngiltere kapalı. Kapanmayan yer yok…Biz işimizin başındayız.”

“Köşe yazılarına, sosyal medyaya baktığımız zaman dün başka konuşuyor bugün başka.. Dün kapanalım diyor bugün başka şey. 3 gün içinde sürekli düşünceler değişiyor. Fazla da konuşmak istemiyorum. Ağır eleştirileri kabul etmiyorum. Çok çok üzgünüm. Çok üzdünüz beni...”