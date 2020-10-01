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Pilli: “Covid-19 İle Mücadelede Sağlık Çalışanları Büyük Katkılar Sağladı, Bunun Göz Ardı Edilmesi Söz Konusu Olamaz ”

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Sağlık Bakanı Pilli, Metin Atan başkanlığındaki Kamu-Sen heyetini kabul etti.
Pilli: “Covid-19 İle Mücadelede Sağlık Çalışanları Büyük Katkılar Sağladı, Bunun Göz Ardı Edilmesi Söz Konusu Olamaz ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık çalışanlarının risk altında çalıştığının bilincinde olduğunu, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının büyük katkı sağladığını, bu konunun göz ardı edilmesinin mümkün olmadığını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, Metin Atan başkanlığındaki Kamu-Sen heyetini kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan  yapılan açıklamaya göre, kabulde, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde zor şartlarda ve risk altında görev yaptıklarına dikkat çekilerek özlük hakları konusunda beklentiler dile getirildi.  

Sendika tarafından pandemi döneminde hastalıkla yüz yüze mücadele eden sağlık çalışanlarının ödülü hak ettiği, bunun için Maliye Bakanı ile de görüşüldüğü ve olumlu yanıt alındığı vurgulandı. Sağlık Bakanı’ndan da bu konuda girişim yapması talep edildi.

Sağlık çalışanlarının pandemi nedeniyle izinlerinin iptal edildiği konusunun da gündeme getirildiği toplantıda, acil durum (pandemi) hastanesinin yakın zamanda tamamlanacağı, sağlıkta mevcut durumda personel eksikliği için adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, sağlık çalışanlarının risk altında çalıştığının bilincinde olduğunu, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının büyük katkı sağladığını, zaten bu konunun göz ardı edilmesinin mümkün olmadığını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

Bakan Pilli, sağlık çalışanlarının bu süreçte özveri ile emek verdiğini, verilen emeklerin mükafatlandırılması konusunda hemfikir olduğunu, gerekli adımların atıldığını söyledi.  

Pilli, ayrıca personel eksikliği konusunda ihtiyacın farkında olduğunu, YSK ile istişareler sonucunda acil ihtiyaç olan personelin alımının yapıldığını ve devam edeceğini belirtti.

Şu anda seçim yasakları olduğunu dile getiren Bakan Pilli, Kamu Hizmeti Komisyonu ile bu konuyu görüştüklerini, seçim yasaklarının ardından acil ihtiyaçlar doğrultusunda daha geniş kapsamlı personel alımı için KHK’nın destek vereceğinin kendilerine iletildiğini vurguladı. 

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