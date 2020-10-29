  • BIST 1.127
  • Altın 502,129
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Pilli: “Evde Karantina İçin Çalışma Başlattık. Elektronik Bileklikle Takip Konusunda Adım Atıldı”

» »
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Şu an için Covid-19’la ilgili korkutucu bir tablo yok ama olacakmış gibi tedbirli davranmalıyız” dedi.
Pilli: “Evde Karantina İçin Çalışma Başlattık. Elektronik Bileklikle Takip Konusunda Adım Atıldı”

erel vakaların zaman zaman artış gösterdiğini ama müdahaleyle sayının belirli düzeye düştüğünü kaydeden Pilli, vatandaşlara “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına uymaları için yeniden çağrı yaptı.

Pilli, “Ne yazık ki maske takmayı alışkanlık haline getiremedik. Herkes gerçekten üzerine düşeni yaparsa bu dönem daha iyi atlatılabilir. Önümüz kış,  kurallara uymayı alışkanlık haline getirmemiz şart” dedi.

Eğitime ara verilmesi gündemde olmadığını da kaydeden Sağlık Bakanı, okullarda tedbirler alındığını söyledi.

Pilli, COVİD-19 olan 56 yaşındaki bir kadın hastanın bugün sabah oksijen saturasyonunu düştüğü için yoğun bakıma alındığını açıkladı, hastanın takibinin sürdüğünü belirtti.

“SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA AKSAMA YOK”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K) sorularını yanıtlayarak, son günlerde COVİD-19’la ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümet boşluğu olsa da sağlık adına yürütülen çalışmalarda hiçbir aksama olmadığını kaydeden Pilli, “Vatandaşlarımızın bundan en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

EVDE KARANTİNA İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Evde karantina için çalışma başlattıklarını da açıklayan Pilli, elektronik bileklikle takip konusunda adım atıldığını, bu bilekliklerin ilk etapta 250 kişiye takılarak deneneceğini ve pazartesi günü ülkeye uçakla gelecek yolculara da bu bilekliklerden takılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, elektronik takibin yanı sıra fiziksel takip için de ekiplerin güçlendirileceğini belirtti.

Karantina kurallarına uyulması konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Sağlık Bakanlığı’na verdiği tüm yetkinin kullanılacağını da kaydeden Pilli, karantina uygulaması ihlalinde iki yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü anımsattı.

“HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK OLANLARI CİDDİ CEZALAR BEKLİYOR”

Pilli, “Ülkeye 3 günlüğüne geldiği için karantinaya girmeyen, ‘Daha fazla kalırım, cezası neyse de öderim’ diyenler olursa onlar da tespit edilecek, bu kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Söz konusu olan halk sağlığıdır. Halk sağlığını tehlikeye atacak olanları ciddi cezalar bekliyor” dedi.

“ŞU AN İÇİN KORKUTUCU BİR TABLO YOK AMA OLACAKMIŞ GİBİ TEDBİRLİ DAVRANMALIYIZ”

COVİD-19 testi pozitif olan kişilerin temaslılarının Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Pilli, temaslı ekiplerinin iyi çalıştığını, vakaların kontrol altında tutulmasında bunun da önemi olduğunu ifade etti.  Pilli, şüpheli durumlarda evde izole kalmanın da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, “Yerel vakalar artsa da müdahaleyle belli bir düzeye düşüyor. Şu an için Covid-19’la ilgili korkutucu bir tablo yok ama olacakmış gibi tedbirli davranmalıyız” dedi.

“EĞİTİME ARA VERİLMESİ GÜNDEMDE DEĞİL”

Okullarda da vakaların görüldüğünün hatırlatılması üzerine Pilli, bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Pilli, “Bulaş sadece okullarda yok. Çocuklar COVİD-19’u ailelerinden, çevrelerinden de bulaşabiliyor. Önemli olan önlem almak. Okullarda gerekli önlemler alınıyor, taramalar yapılıyor. Eğitime ara verilmesi gündemde değil” dedi.

PİLLİ’DEN VELİLERE ÇAĞRI: “ÇOĞUNUZ KENDİNİZİ HASTA HİSSEDİYORSA OKULA GÖNDERMEYİN”

Velilere de seslenen, “Çoğunuz kendinizi hasta hissediyorsa, ateşi varsa okula göndermeyin” diyen Pilli, PCR testi için hemen hastaneye başvurabileceğini söyledi.

Bu dönemde herkesin daha dikkatli olmasını, kendini hasta hissedenlerin bunu önemsemesini isteyen Pilli, test kitleri konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını, gerekli sayıda testin yapıldığını belirtti.

“ÖNÜMÜZ KIŞ,  KURALLARA UYMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEMİZ ŞART”

Ali Pilli, vatandaşlara “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına uymaları için yeniden çağrı yaptı.

Pilli, “Ne yazık ki maske takmayı alışkanlık haline getiremedik. Herkes gerçekten üzerine düşeni yaparsa bu dönem daha iyi atlatılabilir. Önümüz kış,  kurallara uymayı alışkanlık haline getirmemiz şart” dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Bayramı İskele De Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 12:46
  • Olgun Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla mesaj yayınladı29 Ekim 2020 Perşembe 12:45
  • Dursun Oğuz: "UBP Tabanı Anketlerle Dizayn Edilemez"29 Ekim 2020 Perşembe 12:40
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin , Kuruluşunun 97’nci Yıldönümü Girne’de Kutlanıyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:35
  • Ziraat Mühendisleri, Zeytinyağında Hile Analizlerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Etti29 Ekim 2020 Perşembe 12:27
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:21
  • Karantinadaki 1 Hasta Yoğun Bakıma Alındı29 Ekim 2020 Perşembe 12:05
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci Kuruluş Yıldönümü, Değirmenlik’te De Kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 11:20
  • Pilli, Atatürk’ün Türk Ulusuna Bıraktığı En Kıymetli Hediyenin Cumhuriyet Olduğunu Söyledi29 Ekim 2020 Perşembe 11:17
  • Üstel: Gezici UBP’yi Bölmek Mi İstiyor!29 Ekim 2020 Perşembe 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti