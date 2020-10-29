Pilli: “Evde Karantina İçin Çalışma Başlattık. Elektronik Bileklikle Takip Konusunda Adım Atıldı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Şu an için Covid-19’la ilgili korkutucu bir tablo yok ama olacakmış gibi tedbirli davranmalıyız” dedi.

erel vakaların zaman zaman artış gösterdiğini ama müdahaleyle sayının belirli düzeye düştüğünü kaydeden Pilli, vatandaşlara “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına uymaları için yeniden çağrı yaptı.

Pilli, “Ne yazık ki maske takmayı alışkanlık haline getiremedik. Herkes gerçekten üzerine düşeni yaparsa bu dönem daha iyi atlatılabilir. Önümüz kış, kurallara uymayı alışkanlık haline getirmemiz şart” dedi.

Eğitime ara verilmesi gündemde olmadığını da kaydeden Sağlık Bakanı, okullarda tedbirler alındığını söyledi.

Pilli, COVİD-19 olan 56 yaşındaki bir kadın hastanın bugün sabah oksijen saturasyonunu düştüğü için yoğun bakıma alındığını açıkladı, hastanın takibinin sürdüğünü belirtti.

“SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA AKSAMA YOK”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K) sorularını yanıtlayarak, son günlerde COVİD-19’la ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümet boşluğu olsa da sağlık adına yürütülen çalışmalarda hiçbir aksama olmadığını kaydeden Pilli, “Vatandaşlarımızın bundan en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

EVDE KARANTİNA İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Evde karantina için çalışma başlattıklarını da açıklayan Pilli, elektronik bileklikle takip konusunda adım atıldığını, bu bilekliklerin ilk etapta 250 kişiye takılarak deneneceğini ve pazartesi günü ülkeye uçakla gelecek yolculara da bu bilekliklerden takılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, elektronik takibin yanı sıra fiziksel takip için de ekiplerin güçlendirileceğini belirtti.

Karantina kurallarına uyulması konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Sağlık Bakanlığı’na verdiği tüm yetkinin kullanılacağını da kaydeden Pilli, karantina uygulaması ihlalinde iki yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü anımsattı.

“HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK OLANLARI CİDDİ CEZALAR BEKLİYOR”

Pilli, “Ülkeye 3 günlüğüne geldiği için karantinaya girmeyen, ‘Daha fazla kalırım, cezası neyse de öderim’ diyenler olursa onlar da tespit edilecek, bu kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Söz konusu olan halk sağlığıdır. Halk sağlığını tehlikeye atacak olanları ciddi cezalar bekliyor” dedi.

“ŞU AN İÇİN KORKUTUCU BİR TABLO YOK AMA OLACAKMIŞ GİBİ TEDBİRLİ DAVRANMALIYIZ”

COVİD-19 testi pozitif olan kişilerin temaslılarının Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Pilli, temaslı ekiplerinin iyi çalıştığını, vakaların kontrol altında tutulmasında bunun da önemi olduğunu ifade etti. Pilli, şüpheli durumlarda evde izole kalmanın da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, “Yerel vakalar artsa da müdahaleyle belli bir düzeye düşüyor. Şu an için Covid-19’la ilgili korkutucu bir tablo yok ama olacakmış gibi tedbirli davranmalıyız” dedi.

“EĞİTİME ARA VERİLMESİ GÜNDEMDE DEĞİL”

Okullarda da vakaların görüldüğünün hatırlatılması üzerine Pilli, bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Pilli, “Bulaş sadece okullarda yok. Çocuklar COVİD-19’u ailelerinden, çevrelerinden de bulaşabiliyor. Önemli olan önlem almak. Okullarda gerekli önlemler alınıyor, taramalar yapılıyor. Eğitime ara verilmesi gündemde değil” dedi.

PİLLİ’DEN VELİLERE ÇAĞRI: “ÇOĞUNUZ KENDİNİZİ HASTA HİSSEDİYORSA OKULA GÖNDERMEYİN”

Velilere de seslenen, “Çoğunuz kendinizi hasta hissediyorsa, ateşi varsa okula göndermeyin” diyen Pilli, PCR testi için hemen hastaneye başvurabileceğini söyledi.

Bu dönemde herkesin daha dikkatli olmasını, kendini hasta hissedenlerin bunu önemsemesini isteyen Pilli, test kitleri konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını, gerekli sayıda testin yapıldığını belirtti.

“ÖNÜMÜZ KIŞ, KURALLARA UYMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEMİZ ŞART”

Ali Pilli, vatandaşlara “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına uymaları için yeniden çağrı yaptı.

Pilli, “Ne yazık ki maske takmayı alışkanlık haline getiremedik. Herkes gerçekten üzerine düşeni yaparsa bu dönem daha iyi atlatılabilir. Önümüz kış, kurallara uymayı alışkanlık haline getirmemiz şart” dedi.