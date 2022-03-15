Pilli: İlaçtaki Sorunu 2-3 Hafta İçinde Bitirmeyi Hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’nin #burasıönemli programına katılarak, Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir hekim ve siyasetçi olarak görüşlerini paylaşan Ali Pilli, “ 14 Mart bir bayram olarak algılanmamalı. Sağlıktaki sorunların nedenini, çağdaş hizmet arayışlarının ele alındığı bir ortam olmaya devam edecektir” dedi.

Halka daha iyi hizmet için hükümet, sağlık çalışanları sivil toplum ve ilgili paydaşlarla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Pilli, altyapı çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

Yeni mali şartarda Lefkoşa’ya yeni hastane projesinin duraksadığını belirten Pilli, Anavatan Türkiye’nin kararlılığı ve desteğiyle projenin bitirileceğini dile getirdi. Ali Pilli, Girne ve Güzelyurt Hastaneleri’ni de tamamlayacaklarını kaydetti.

İlaç sıkıntısının şu an için en önemli sorun olduğunu ve buna odaklandıklarını açıklayan Pilli, sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pilli, “ Devletin alımlarını sınırlandıracağız. Devlet herşeyi satın alabilecek güçte değil. Bazı zor bulunabilen onkoloji ve diğer önemli ilaçları alacağız. Ancak geriye kalanın vatandaşlar tarafından eczaneden alınmasını istiyoruz. Eczacılarla da görüşeceğiz. Devletin her ilacı alabilmesi artık zor. Bu sistem vatandaşımızı mağdur ediyor ” dedi.

Pilli, “ Bu sistemi dünyadaki örnekleri gibi uygulamak lazım. İlaçta temel çözümü sağlamak lazım. Sigorta kapsamı, emekli kapsamı üzerinde çalışıyoruz. İlaçlar getiriyoruz, değişiyor, sonra hepsi elimizde kalıyor. Yeşil Reçete denetimini de yeniden düzenleyip, vatandaşımızın reçetesini, eczaneden almasını istiyoruz” diye konuştu.