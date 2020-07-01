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Pilli: “İlk uçaktakilerin PCR sonuçları öğle saatlerinde çıkacak”

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Pilli: “İlk uçaktakilerin PCR sonuçları öğle saatlerinde çıkacak”
Pilli: “İlk uçaktakilerin PCR sonuçları öğle saatlerinde çıkacak”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Sabah Haber isimli programa konuk olarak, üç buçuk ay sonra ilk kez tarifeli uçaklara pistini açan Ercan Havaalanı’na inen ve karantinasız bir şekilde, çift PCR yöntemiyle gelen yolcular ve havaalanındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların bazılarının uçuşların başlamasını istemediğini, bazılarının istediğini ama hayatın devam ettiğini ifade eden Pilli, “Bugüne kadar, bu süreci nasıl başarmışsak, bundan sonraki süreci de başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Tüm önlemleri aldıklarını, ilk uçağın indiği saat 02.30 sıralarında Ercan’a gittiğini ve alınan tedbirleri yerinde incelediğini ifade eden Pilli, “Temel amacımız, süreci bu seviyeye getirene kadar herkes kendi üzerine düşen görevi yapmıştır Bundan sonra da yapılabilmesi…” dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak 24 saat çalıştıklarını kaydeden Pilli, “Toplum da üzerine düşeni yapmalı” şeklinde konuştu.

Pilli, “Gücümüze göre yolcu gelecek” diyerek, “bir uçaksa bir, iki uçaksa iki… Eğer yolcu kapasitemiz arttırılacaksa arttırılacak” ifadelerini kullandı.

Karantinasız bir şekilde ülkeye giriş yapan kişilerin PCR sonuçlarının henüz çıkmadığını ifade eden Pilli, PCR için gerekli örnekleri aldıktan sonra hem Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, hem Mağusa Devlet Hastanesi’nde, hem de özeldeki laboratuvarlarda çalışıldığını ifade etti.

Tahminen 4 saat sonra söz konusu test sonuçlarının çıkacağını kaydeden Pilli, “öğlene doğru ilk partinin sonuçları çıkacak. Çıktıktan sonra yolculara SMS ile sonuçlar iletilecek. Kamuoyu açıklaması akşama yapılacak. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yapacağız” dedi.

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