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SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Pilli, kapanma sürecinin uzayacağını belirtti

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Pilli, kapanma sürecinin uzayacağını belirtti
Pilli, kapanma sürecinin uzayacağını belirtti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli BRT'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.,

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kapanma sürecinin uzayacağını belirtti, vakaların bu seyriyle hemen açılmanın mümkün görünmediğini söyledi.

KKTC’de son 24 saatte 3157 test yapıldı, 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi süreciyle ilgili son gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi. Pilli, günlük vaka sayısı ile ilgili bilgileri aktararak, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi’nden olduğunu belirtti. Pilli, vakaların Lefkoşa bölgesinde Cihangir: 2, Gaziköy: 1, Hamitköy: 1, Düzova: 1, Alayköy: 1, Lefkoşa Merkez: 1, Göçmenköy: 1, Taşkınköy: 1, Minareliköy: 1, Gönyeli: 8, Gazimağusa: 2, Gazimağusa Merkez: 1, Beyarmudu: 1, İskele:2, Avtepe: 2, Girne’de Ozanköy: 2, Taşkent: 3, Yukarı Girne: 2, Esentepe: 1, Kaşkar: 1, Çatalköy:1, Alsancak: 3,Karaoğlanoğlu:1, Lapta: 2, Doğanköy: 2, Girne Merkez: 2, Çamlıbel: 1 olduğunu da açıkladı. 

Pilli son vakalarla birlikte pandemi merkezinde tedavi edilen hasta sayısının 113’e yükseldiğini kaydederek, pandemi otellerindeki vaka sayısının 333’e, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 14’e yükseldiğini açıkladı.   Bakan Pilli, yoğun bakımdaki hastalarla ilgili açıklamalarda da bulunarak, hastalardan 10’unun yüksek basınçlı oksijene bağlı olduğunu 4 hastanın da entübe durumda olduklarını kaydetti ve durumlarının iyiye gittiğini dile getirdi. 

Günlük vaka sayılarının sakladığı ile ilgili iddialar konusunda ise Pilli, herhangi bir gizleme olmadığını, tamamen şeffaf olduklarını kaydetti. Vakaların artması halinde, sağlık sisteminin çökmemesi için tedbirler aldıklarını, hazırladıkları bir B Planı olduğunu kaydeden Pilli, vakaların azalmasını ve B Planı’na ihtiyaç duyulmamasını temenni etti.

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