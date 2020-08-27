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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Pilli: "Karantina uygulamasına uymayan 10 kişi tespit edildi"

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Pilli: "Karantina uygulamasına uymayan 10 kişi tespit edildi"
Pilli: "Karantina uygulamasına uymayan 10 kişi tespit edildi"

Sağlık Bakanlığı’nın bir hafta önce başlattığı rastgele PCR testi uygulaması sürüyor.

Ekipler Lefkoşa’da sanayi bölgesi ve Sarayönün’deki bazı iş yerlerindeki çalışanlara PCR testi uyguladı.

Rastgele PCR testi yapılan iş yerlerini ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli de  açıklamalarda bulundu.

Pilli, “Son zamanlarda yerel bulaş oldu. Bunu önlemek için de rastgele testlere başladık ve gittikçe artırıyoruz. Rum tarafından gelenlere, bazı iş yerlerine yapmaya başladık. Geniş bir tarama yapacağız. Her gün bunu artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den daha önce gelen kişiler üzerinde yoğunlaşacağız. Çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Bakan Pilli, salgına karşı gereken önlemlerin alınmakta olduğunu; halkın da üzerine düşeni yapmasını istedi.

Pilli, “sadece 21 gün herkes kendine düşen görevi yaparsa, biz bu savaşı çok iyi bir şekilde kazanırız” dedi.

Özellikle yurt dışından gelenlerin test sonuçları çıkana kadar evlerinde izole olmaları gerektiğini de kaydeden Pilli, uymayanlara gereken cezanın verileceği uyarısını yineledi.

Pilli, “Biz bugün evlerinde olması gereken ancak olmayan 10 kişiyi tespit ettik, temaslıları da vardı. Bu temas ettiği kişileri de biliyoruz. Bugün evlerinde olması gereken ve olmayan kişileri mahkemeye verdik. Bundan sonra yasalara ve kuralara uymayan kişilere gerekli yasal işlemler uygulanacaktır” dedi.

Ekiplerle 7/24 çalıştıklarını ifade eden Pilli, iş yerlerinin ve halkın rastgele test uygulamasından memnun olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, gençlerin gittiği kalabalık mekanlar konusuna da değinerek, daha çok eğlence yerlerinin üzerine gitmek istediklerini söyledi.

Pilli, “Önceden, gençlerde bulaş daha azdı, bulaşsa da ağır seyretmediği söyleniyordu ama son yapılan çalışmalarda, gençlerde daha fazla bulaş olduğu ve daha ağır seyrettiği görüldü. Bizde de bazı örnekleri vardır. Herkes kendine düşen görevi yapıp kurallara uysun” ifadelerini kullandı.

Salgının bu kış tüm dünyada ağır seyredeceğini, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı olarak kışa çok iyi hazırlandıklarını belirten Pilli, “Önümüzdeki günlerde bir aşı çıkarsa belki yılsonuna kadar geliştirilir. Aşı çıkarsa bu aşıyı uygularız ve umarım Covid-19’dan kurtuluruz” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, BRT’ye yaptığı açıklamada, yerel bulaş olması nedeniyle rastgele testlerin yapıldığını belirterek, “esas olarak yurt dışına gidip gelmiş olanları tercih etmeyi düşünüyoruz” dedi.

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