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Pilli, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

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Pilli, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Pilli, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı mesaj yayımladı; fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bakan Pilli, 14 Mart Tıp Bayramı’nın sadece sağlık çalışanlarının değil, genelde sağlıkta yaşanan tüm sorunların ele alınmasına vesile olan önemli bir gün olduğunu kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık, kuşkusuz hayattaki en önemli değerdir. Sağlık olmadığı zaman, geriye kalan her şey anlamını yitirmektedir. Hayattaki en önemli değerimizi korumamız için gece gündüz demeden, büyük fedakârlıklar yaparak canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemi sürecinde daha fazla anlamış bulunmaktayız.

Pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen sağlık çalışanları ile birlikte kazandığımız başarılı bir süreç vardır.

Bu süreç içerisinde sağlıktaki alt yapıların geliştirilmesi, mecliste bekleyen yasalarla birlikte sağlığın daha iyi bir teşkilat yapısına kavuşması için gerekli adımlar atılacak, beklemekte olan yasalar ilgili  paydaşlarla istişare içerisinde hayata geçirilecektir.

Hayatlarını sağlık hizmetlerine adayan, halkın sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek için fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, toplumumuza verdikleri tüm hizmetler için sonsuz teşekkür ederim.”

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