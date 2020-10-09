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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Pilli: Vaka sayıları düşüyor, denetim ve tedbirler sürüyor

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Sabah Haber programına konuk oldu, koronavirüs pandemi süreci ve acil durum hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pilli: Vaka sayıları düşüyor, denetim ve tedbirler sürüyor

Pilli, koronavirüs vaka sayılarında düşüş olduğunu vurguladı.

Pilli,  “Şu an durum iyi gidiyor, son 1 aydır tek rakamlara düştük. Dün 10 vaka çıktı ama biri yereldi. Diğerleri yurt dışından gelendi. Son aylarda vaka sayısını 1-2 olarak kabul ediyoruz” dedi. 

Temaslı takip ekibinin çok iyi çalıştığını ve ekipte yeterli personel olduğunu ifade eden Pilli, bulaşın yayılmasını önlemekte olduklarını, denetimlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Pilli, “Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Önümüzde kış var, enfeksiyonun arttığı aydır. Bunu biliyoruz ve bu yüzden tedbirleri en iyi şekilde almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Pilli, “Halkımızı sağlık yönünden tehlikeye atacak adım atmayız. Sağlık riskini en asgariye indirmek için yol haritamızı çizmiş durumdayız. Dünyada aşı çalışmaları sürüyor. Türkiye’de aşı çalışması insan üzerinde yapılmaktadır. Bu ayın sonunda sanırım netice vardır. Bir müddet Kovid ile yaşayacağız. Tedbirler devam etsin. KKTC’de en az zararla atlatacağız” şeklinde konuştu.

Acil durum hastanesi konusuna da değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastane için geçtiğimiz gün Türkiye’den 8 tır malzeme ve 5 ambulansın  geldiğini hatırlattı.

Pilli, hastanenin bir kaç gün sonra devreye gireceğini söyledi.

Kovid-19’u atlatanların tekrar hasta olma ihtimali olduğuna da işaret eden Bakan Pilli, “Sonuçta aşı isteyecektir. Bir kez oldu bir daha olmayacak diye birşey yok. Tedavi olmuşsa bile dikkat etmesi gerekir” dedi. 

Elektronik bileklik konusunda ise Pilli, bileklikle takibin 10 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Bakan Pilli, karantinada olan ve oy kullanmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu’nun oy kullanılmasını sağlayacağını düşündüğünü de dile getirdi. (BRT)

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