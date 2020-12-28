Pilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2203 olduğunu, 13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı
. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
28 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2203
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 323.197
Toplam Vaka Sayısı: 1499
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1291
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 202
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 194
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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