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SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Pilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2203 olduğunu, 13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı
Pilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2203 olduğunu, 13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

28 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2203

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 323.197

Toplam Vaka Sayısı: 1499

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1291

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 202

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 194

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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