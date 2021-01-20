  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Pilli:6200 doz aşı yapıldı

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yaptığı açıklamada covid19 aşılama uygulamasının sürdüğünü açıkladı.
Pilli:6200 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yaptığı açıklamada covid19 aşılama uygulamasının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Pilli, özel ekipler tarafından aşıların yapıldığını, Pfizer aşılarının 200 doz , Sinovac aşılarının ise 6 bin doz aşı yapıldığını açıkladı.

65 yaş üstü hastaların aşılanmada öncelik gösterildiğini söyleyen Bakan Pilli bugün itibariyle 80 yaş üstü kişilerin de 5 merkezde aşılanacağını söyledi.

80 yaş üzeri 5768 kişi olduğunu söyleyen Pilli, şuanda herkese aşı yapılamayacağını ancak aşıya ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yerel yönetimlerle de aşı konusunda iş birliği yapıldığı söyleyen Sağlık Bakanı Pilli, aşı planlanmasının yapıldığını ve tüm nüfusun aşılanması için uğraştıklarını kaydetti.

AÇILMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlığın ve sağlık çalışanlarının dimdik ayakta olduğunu belirterek, sağlıktan taviz verilmeyeceğini vurguladı. “Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz diyen Ali Pilli, halkın desteği ve hükümet ile birlikte bu işi götüreceklerini söyledi.

WEB SİTESİ ÇOK AZ KULLANILIYOR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, covid19 aşısı için bir web sitesi hazırlandığını ancak bunun halk tarafından çok az kullanıldığını belirterek, 65 yaş üstü kişilere ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

“1 hafta içerisinde bazı şeyler netleşecek” diyen Bakan Pilli 2021’i kaybetmemek için her türlü çabayı sarf edeceklerini belirtti

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sennaroğlu’nu kutladı20 Ocak 2021 Çarşamba 11:26
  • UBP'den Saner'e başsağlığı mesajı20 Ocak 2021 Çarşamba 11:19
  • Başbakan Saner'in kayınpederi Şemi Duatepe hayatını kaybetti20 Ocak 2021 Çarşamba 11:08
  • 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis’te Görüşülmesine Yarın Başlanacak20 Ocak 2021 Çarşamba 10:49
  • Rogers:“Aşı, pandemiden ve ekonomik buhrandan kurtulmanın anahtarı”20 Ocak 2021 Çarşamba 10:20
  • TIP-İŞ: “Aşı Olmak Bu Ülkede Yaşayan Herkesin Hakkıdır”20 Ocak 2021 Çarşamba 10:03
  • 1 Hasta daha yoğun bakımda!20 Ocak 2021 Çarşamba 09:58
  • Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları Ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle Görüştü20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37
  • Şefik:“Seçim ve Halkoylaması Yasası tadil edilmelidir”20 Ocak 2021 Çarşamba 09:34
  • KTEZO:''Nasıl kötü bir niyet bu ? ''20 Ocak 2021 Çarşamba 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti