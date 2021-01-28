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SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Pilli:Bugün şimdiden 32 vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis’te yaptığı konuşmada dün akşamdan şuana kadar 30-32 vaka saptandığını belirtti.
Pilli:Bugün şimdiden 32 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis’te yaptığı konuşmada dün akşamdan şuana kadar 30-32 vaka saptandığını belirtti.

Bakan Pilli:“Durum çok ciddi. Bugün şu ana kadar (saat 12.00) vaka sayısı 31-32. Tedbirler artmalı.

Parti başkanlarının toplanmasını talep ederim. Bir dakika bile zaman kaybetmeyelim” dedi

Başta Tufan Erhürman olmak üzere tüm muhalefet liderlerinin pandemide hükümete yardımcı olduğunu kaydeden Ali Pilli “Tufan Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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