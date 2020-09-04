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SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Pilli:Önümüzdeki haftadan itibaren cezai yaptırımlar uygulanacak

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Pilli:Önümüzdeki haftadan itibaren cezai yaptırımlar uygulanacak
Pilli:Önümüzdeki haftadan itibaren cezai yaptırımlar uygulanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son günlerde  yurt dışından gelişler nedeniyle Covid-19 vakalarında artış olduğunu, yerel bulaşın görülmeye başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracaklarını hatırlatan Pilli, yükseköğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce 1 hafta süre ile izole olmalarının yasal bir zorunluluk haline getirileceğini kaydetti.

Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasanın yürürlüğe gireceğini de ifade eden Bakan Pilli’nin açıklaması şöyle:

“Son günlerde ülkemize yurt dışından gelişler doğrultusunda Covid-19 vakalarında artışla birlikte yerel bulaş görülmeye başlanmıştır.

Gerek yurt dışından ülkemize gelerek pozitif vaka oldukları tespit edilen kişiler, gerekse yerel vakalarla ilgili Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı ortaokul ve liselerde eğitime başlanması konusunda 14 Eylül tarihinde yüz yüze yapılması öngörülen eğitime geçmeden önce 11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine getirmiştir.

Aynı zamanda Yükseköğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce 1 hafta süre ile izole olmaları yasal bir zorunluluk haline getirilecektir.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler doğrultusunda cezai işlemler uygulanacaktır.

Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasa yürürlüğe girecektir.

Bilinmesini isterim ki, halkımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Yasaların bize verdiği yetkiler doğrultusunda kurallara uymayan işletmeler ve kişilerle ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Halkımızdan en büyük beklentim bu salgını birlikte yenmek ve kendi sağlıkları için kurallara uymaya devam etmeleridir. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak bu salgında en güçlü kalkanımız olacaktır. “

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