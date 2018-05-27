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Pınarbaşı-Dikmen maçında olaylar çıktı: 6 yaralı

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Pınarbaşı-Dikmen futbol takımları arasında Pınarbaşı'nda oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında çıkan arbedede 6 kişi yaralandı.
Pınarbaşı-Dikmen maçında olaylar çıktı: 6 yaralı

Pınarbaşı taraftarı K.H.'nin (E-40) elindeki bıçağı sağa sola sallaması sonucu Dikmen taraftarları Turan Bolcan (E-23) , Sinan Kuşçu (E-23) ve Ahmet Günizi (E-21) vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif yaralanırken, yine K.H.'nin Dikmenli taraftarlara taş atması sonucu 17 yaşındaki İbrahim Erülkü başından, 16 yaşındaki Eren Gür ise ayağından yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, futbol maçındaki olaylar saat 17.30 sıralarında başladı.

Taşla ve bıçakla yaralanan gençler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arbede sırasında aldığı darbeler sonucu hafif yaralanan K.H. ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Polis, Pınarbaşı-Dikmen maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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