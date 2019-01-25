“Piyangolar birimi denetleniyor”

Başbakan Tufan Erhürman, bugün medyada yer alan, Piyangolar Birimi’nin mali durumunun kötü olduğuna, batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel olduğuna dair iddiaları yanıtladı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “iddialar üzerine, bugün itibarıyla Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Piyangolar Birimi’nde personel açısından ve mali açıdan denetim yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum. Hazırlanacak rapor bugüne kadar yaptığımız gibi açık biçimde kamuoyuyla paylaşılacak ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorumluların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın rapor yetkili makamlara iletilecektir” ifadelerine yer verdi.