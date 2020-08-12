Piyangolar Birimi’nden duyuru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi Türkiye Şans oyunları ile ilgili önemli

bir duyuru yaptı.

Birimden yapılan açıklamada; TC Milli Piyango İdaresi, Sisal Şans Anonim Şirketine

10 yıllığına devredilmiştir. Bundan dolayı Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan

Şans Oyunları terminalleri de iptal edilerek, Sisal Şans Anonim Şirketi’nin kurduğu

yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlatılacaktır. Yeni oyun terminallerinin

kurulumu ve çalışmaya başlamasının ardından TC Şans Oyunları oynatılmaya yeni

sistemiyle devam edecektir. Oyunlar oynatılmaya başlamadan önce yeniden duyuru

yapılacaktır. Tüm bayilerimize ve halkımıza önemle duyurulur.