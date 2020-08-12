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Piyangolar Birimi’nden duyuru

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Piyangolar Birimi’nden duyuru
Piyangolar Birimi’nden duyuru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi Türkiye Şans oyunları ile ilgili önemli
bir duyuru yaptı.

Birimden yapılan açıklamada; TC Milli Piyango İdaresi, Sisal Şans Anonim Şirketine
10 yıllığına devredilmiştir. Bundan dolayı Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan
Şans Oyunları terminalleri de iptal edilerek, Sisal Şans Anonim Şirketi’nin kurduğu
yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlatılacaktır. Yeni oyun terminallerinin
kurulumu ve çalışmaya başlamasının ardından TC Şans Oyunları oynatılmaya yeni
sistemiyle devam edecektir. Oyunlar oynatılmaya başlamadan önce yeniden duyuru
yapılacaktır. Tüm bayilerimize ve halkımıza önemle duyurulur.

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