Piyasalar yine ''aldı başını gitti''! Dolar, euro ve altın uçtu...

Piyasalar yükselişini yeniden hızlandırdı. Dolar 7,54 TL'den, Euro 9,02 TL'den, Sterlin ise 10,48 TL'den işlem görüyor. Gram altın 410 TL'den, gümüş ise 6,11 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 46 bin 803 dolar seviyesinde.

Amerika’da hazine tahvili faizlerinin tekrar yükselişe geçmesi, doların da TL karşısında yeniden hareketlenmesine neden oldu.

Piyasalar yükselişini yeniden hızlandırdı. Dolar 7,54 TL'den, Euro 9,02 TL'den, Sterlin ise 10,48 TL'den işlem görüyor. Gram altın 410 TL'den, gümüş ise 6,11 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 46 bin 803 dolar seviyesinde.

Onsu 1.693 dolardan işlem gören altında, gram altın 407/411, çeyrek altın 660/674, Cumhuriyet altını ise 2.717/2.746 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

PİYASALAR HAFTAYI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrilirken, kasım ayından bu yana değişen ve takdir toplayan ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına dair kararlılığın gösterilmesi de ülke ekonomisinde not artırımlarını beraberinde getirecek bir rotanın şekilleneceğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu paketi kamuoyuna açıklayarak ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade etmişti.

FED'TEN FAİZ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirterek, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağının sinyalini verdi.