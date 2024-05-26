Polis ateş yakma yasağını hatırlatıp, yangın konusunda uyardı

Polis Genel Müdürlüğü, ülkede son günlerde artan arazi yangınlarının ardından uyarıda bulundu.

Özellikle rüzgarlı havalarda her ne maksatla olursa olsun ateş yakılmaması gerektiğine işaret eden polis, 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında temizlik için dahi olsa her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu anımsattı.

Polis ayrıca duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların 199 İtfaiye ve polisin diğer İhbar hattına ulaşılmasını istedi.