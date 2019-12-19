Polis: “Başına taşla vurduğunu itiraf etti”

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19.12.2019 13:45
Girne Antik Liman’da denize düşüp hayatını kaybettiği ifade edilen Halil Karakız'ı öldürmekten sorumlu tutulan A.G’nin ‘cinayeti itiraf ettiği belirtildi, A.G yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.
Girne Antik Liman’da denize düşüp hayatını kaybettiği ifade edilen Halil Karakız'ı öldürmekten sorumlu tutulan A.G’nin ‘cinayeti itiraf ettiği belirtildi, A.G yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.
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