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Polis: “Başına taşla vurduğunu itiraf etti”

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Girne Antik Liman’da denize düşüp hayatını kaybettiği ifade edilen Halil Karakız'ı öldürmekten sorumlu tutulan A.G’nin ‘cinayeti itiraf ettiği belirtildi, A.G yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.
Polis: “Başına taşla vurduğunu itiraf etti”

Girne Antik Liman’da denize düşüp hayatını kaybettiği ifade edilen Halil Karakız'ı öldürmekten sorumlu tutulan A.G’nin ‘cinayeti itiraf ettiği belirtildi, A.G yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

 

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