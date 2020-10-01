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Polis Genel Müdürlüğü Haftalık Basın Bülteni'ni açıkladı

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Polis Genel Müdürlüğü Haftalık Basın Bülteni'ni açıkladı
Polis Genel Müdürlüğü Haftalık Basın Bülteni'ni açıkladı

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
      29.09.2020 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özmen Fırat GOLAL (E-34)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Siroz” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.         

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU     
1.               30.09.2020 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da R.R.E.(E-32)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.                        Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.(E-35)’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara, yaklaşık beş buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile A.M’nin ikametgahında misafir olarak bulunan E.A.U. (E-28) ve M.A.K. (K-22) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2.              30.09.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dörtyol - Türkmenköy Anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Ö.A.K.(E-26) ve İ.Ş.(E-32), almaları için, daha önceden olay yerine başkaları tarafından bırakılan yaklaşık 150 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alıp araçlarına bindikleri sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
BULAŞICI HASTALIKLAR YASASINA AYKIRI HAREKET   
                    27.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18)’nun karantinaya girmemek maksadıyla GKRY’de bulundukları süre içerisinde İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, görevli memura İngiltere’ye gittiklerini söylemeyip yalan beyanda bulunarak, karantina merkezi yerine evlerine gittikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLIK

                 30.09.2020 tarihinde saat 03:30 sıralarında, Ö.G.(E-31), Çatalköy’de faaliyet gösteren karantina otelinde kalmakta olduğu odadan izinsiz olarak ayrılarak aynı otelde kalmakta olan M.N.S.(K-21)’nin odasına girdiği  tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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