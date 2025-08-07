Polis nakilleri gerçekleşti

26 Polis Subayı, 16 Polis Çavuşu, 78 Polis ve İtfaiye Memuru ile 10 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 130 Polis Mensubunun görev yeri değiştirilmiştir.

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 07 Ağustos 2025 tarihli kararı ile; 22 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26 Polis Subayı, 16 Polis Çavuşu, 78 Polis ve İtfaiye Memuru ile 10 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 130 Polis Mensubunun görev yeri değiştirilmiştir.

Ayrıca 11 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Polis Okulu Müdürlüğü’nde Temel Eğitimlerini tamamlayan toplam 187 Polis Memuru adayının ilk atamaları da yapılmıştır.