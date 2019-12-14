Polis sokakta engellemişti; kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansı (VİDEO)

Polis tarafından sokaklarda engellenen Las Tesis protestosu mecliste İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı gerçekleştirildi.

Oturum esnasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in eylemi başlattığı anlarda TBMM TV canlı yayındaydı.

Kadıgil'in "Sayın İçişleri Bakanım Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" açıklamasının ardından kadın vekiller eylemi gerçekleştirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Kadıköy'de kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Şili'de başlayan ve dünyaya yayılan 'Las Tesis' dansını yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etmişti.