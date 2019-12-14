  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Polis sokakta engellemişti; kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansı (VİDEO)

»
Polis sokakta engellemişti; kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansı
Polis sokakta engellemişti; kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansı (VİDEO)

Polis tarafından sokaklarda engellenen Las Tesis protestosu mecliste İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı gerçekleştirildi.

Oturum esnasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in eylemi başlattığı anlarda TBMM TV canlı yayındaydı.

Kadıgil'in "Sayın İçişleri Bakanım Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" açıklamasının ardından kadın vekiller eylemi gerçekleştirdi. 

Ne olmuştu?

İstanbul Kadıköy'de kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Şili'de başlayan ve dünyaya yayılan 'Las Tesis' dansını yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etmişti. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı’da coşku:‘Köyümüzden İngiltere başbakanı çıkmasına çok sevindik’13 Aralık 2019 Cuma 20:10
  • Karatay’ın döner çıkışı mahkemelik oldu: Açıklama sonrası döner satışları düştü13 Aralık 2019 Cuma 20:05
  • Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış13 Aralık 2019 Cuma 20:02
  • Atlasglobal uçuşlarına yeniden başlıyor13 Aralık 2019 Cuma 19:46
  • Melih Gökçek, belediyenin parasıyla masöz tutmuş13 Aralık 2019 Cuma 19:44
  • Davutoğlu: İktidarın söyleyeceği söz kalmadı13 Aralık 2019 Cuma 15:30
  • Davutoğlu’nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var13 Aralık 2019 Cuma 11:17
  • Türkiye'de 10 yıllık değişim: Yılbaşı sepeti 85’ten 337 liraya yükseldi12 Aralık 2019 Perşembe 21:08
  • Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmadığı için yargılanan doktora beraat12 Aralık 2019 Perşembe 21:07
  • UEFA, 'asker selamı' soruşturmasında kararını açıkladı12 Aralık 2019 Perşembe 20:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti