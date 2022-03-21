Polis ve İtfaiye Aday Adaylarının Eğitimi Başladı

Polis Basın Subaylığı’ndan yazılı bir açıklama yapılarak, 105 erkek ve 20 kadın polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayı, bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerine başladığı bildirildi.
Açıklamada, 6 ay sürecek temel eğitim kapsamında Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabii tutulacak olan polis ve itfaiye aday adayları, temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından polis örgütü kadrosuna dahil olacakları aktarıldı.
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