  • BIST 113.785
  • Altın 287,656
  • Dolar 5,9359
  • Euro 6,5857
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Polis yılbaşı için gereken önlemleri aldığını açıkladı

» »
2019 yılının sona ermesine birkaç gün kaldı.  2020’nin ilk günü olan 1 Ocak Salı resmi tatil olacak.
Polis yılbaşı için gereken önlemleri aldığını açıkladı

2019 yılının sona ermesine birkaç gün kaldı.  2020’nin ilk günü olan 1 Ocak Salı resmi tatil olacak.

Polis Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni yıl mesajında, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.


Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla

“155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK”

ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.


Polis, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse eğlence ortamlarında alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:


“Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden ‘polise’ bildiriniz. Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz.   Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.     Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız. Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz. Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”


“TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE POLİS-HALK İŞBİRLİĞİNE SON DERECE ÖNEM VERİYORUZ”


“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz” şeklinde süren mesajda halkın bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağına inanç belirtildi. 
Mesajda “Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların meydana gelmemesi en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2020 yılının, halkımıza, devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” denildi.
(DOĞ/ŞEB)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış nereye düştü?26 Aralık 2019 Perşembe 14:30
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yazar Şevket Alkapon’u Kabul etti26 Aralık 2019 Perşembe 14:20
  • Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”26 Aralık 2019 Perşembe 13:45
  • Serdaroğlu: Asgari Ücret Saptama Komisyonu bir an önce toplanmalı26 Aralık 2019 Perşembe 13:45
  • Tuzla'da Eski Eşine Silah Doğrultup Tehdit Eden Zanlı Tutuklandı26 Aralık 2019 Perşembe 12:59
  • Tatar: Adaylık için karar Ocak ayında Parti Meclisi’nde alınacak26 Aralık 2019 Perşembe 12:53
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarın akşam yeni yıl konseri verecek26 Aralık 2019 Perşembe 11:58
  • İnşaat alanından demir kesme makinesi çalındı: 1 tutuklu26 Aralık 2019 Perşembe 11:40
  • Ev açma ve hırsızlık26 Aralık 2019 Perşembe 11:31
  • Suriye'den son dakika Akdeniz hamlesi! Rusya da Akdeniz'de sondaja başladı...26 Aralık 2019 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti