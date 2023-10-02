Polisten araç muayeneleriyle ilgili önemli duyuru...

Ülkeye yurt dışından getirilen tüm plakasız, yeni salon araçların ilk kayıt ve muayene işlemleri yarından itibaren KKTC genelindeki ilçe polis müdürlüklerinde de yapılabilecek.

Hedef, yeni motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemlerinin yapıldığı Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’ndeki yoğunluğu azaltmak, işlemleri hızlandırmak...

Polis Basın Subaylığında yapılan konuyla ilgili yazılı açıklama şöyle:

“Ülkemize ithal edilen yeni (plakasız) tüm motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemleri, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Araç Muayene Şubesi tarafından yapılmaktadır. Salon araçlar ve salon araçların dışında kalan diğer iş araçlarının (kamyonet, kamyon, van, minibüs, otobüs vb.) ilk kayıt ve muayene işlemleri, Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan PGM-Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nde yapılmaya devam edilecektir.

Ülkemize ithal edilen yeni (plakasız) salon araçların sayısında artış olması ve tüm yeni motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemlerinin tek merkezden PGM-Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nde yapılması nedeniyle, bahse konu muayene merkezinde hem yoğunluk yaşanmakta, hem de yapılacak işlemler de gecikmeler yaşanmaktadır.

Bu bağlamda Polis Genel Müdürlüğü olarak, günün koşullarına göre halkımıza daha süratli ve kaliteli hizmet verebilmek maksadıyla, 3 Ekim 2023 Salı gününden itibaren Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinde bulunan mevcut Araç Muayene Şubelerinde de, yeni (plakasız) salon tipi motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemlerinin yapılmasına başlanacaktır.”