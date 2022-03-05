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Polisten İki Ayrı Bölgede Operasyon

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten İki Ayrı Bölgede Operasyon

Polis Basın Subaylığı açıkladı:


04.03.2022 tarihinde, H.T.(E-25)’nin Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
 

04.03.2022 tarihinde, A.Y.(E-25)’nin Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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