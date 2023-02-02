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Polisten tecavüz iddiasıyla ilgili açıklama

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Polis Basın Subaylığı, son günlerde sosyal medya ve bazı yazılı basın yayın organlarında; 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde, bir kadına tecavüz olayı iddiasına yönelik, polisin olayı kapattığına ilişkin kamuoyunu hatalı ve yönlendirilmiş haberler yer almakt
Polisten tecavüz iddiasıyla ilgili açıklama

Polis Basın Subaylığı, son günlerde sosyal medya ve bazı yazılı basın yayın organlarında; 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde, bir kadına tecavüz olayı iddiasına yönelik, polisin olayı kapattığına ilişkin kamuoyunu hatalı ve yönlendirilmiş haberler yer almakta olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, tahkikatın polis tarafından devam etmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

 “Olayın polisin bilgine gelmesinin hemen ardından olaya karıştığı tespit edilen bir şahsın olayın hemen akabinde GKRY Bölgesine geçtiği tespit edilmiş ve 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlının KKTC makamlarına iade edilmesi yönünde gerekli girişim yapılmıştır. Alınan 01.09.2022 tarihli cevapta özetle; “Söz konusu şahsın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 21.07.2022 tarihinde Lefkoşa’daki bir kara geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı ve söz konusu tarih itibari ile yurt dışına çıkış yaptığına ve/veya izlendiğine dair bir kanıtın olmadığı” ifade edilmektedir.

Polis Teşkilatının, halkımıza hizmet için 7/24 görevinin başında olduğunu, halkımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülmesinde hiçbir kimseye ve zümreye ayrıcalık yapılmadan hakkaniyet içinde görevine devam etmekte olduğu bilinmelidir.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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