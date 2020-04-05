Posta Dairesi Ve Trafik Dairesi Araç Kayıt Muayene Ve Ruhsatlandırma Şubesi Yarından İtibaren Hizmet Vermeye Başlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı araç seyrüsefer ödemelerinin online yapılabilmeye devam ettiğini, online işlem yapamayan vatandaşlar için ise Lefkoşa merkez ve ilçelerdeki şubelerin yarından itibaren açık olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ödemelerini online yapabilen vatandaşlardan şubelere gitmemesi istendi.

Öte yandan Posta Dairesi Müdürlüğü’nün, Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri de yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Şubelerden sadece havale alımı ve gönderimi ile damga pulu satışı yapılabilecek, posta gönderimi yapılamayacak.