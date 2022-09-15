Potada Attila Topaloğlu ve Batuhan Tüzmen Caesar L. Gençler Birliği’nde 

2022-2023 Basketbol sezonunda Final oynama parolası ile çalışmalarını sürdüren Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği çok önemli iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

2022-2023 Basketbol sezonunda Final oynama parolası ile çalışmalarını sürdüren Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği çok önemli iki oyuncuyu kadrosuna kattı.



2022-2023 Basketbol sezonunda geçtiğimiz sezonda Play Off yarı final oynamayı başaran mevcut kadrosunu koruyan Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği gerçekleştirdiği yeni anlaşma ile birlikte hedef yükseltti.

Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği, geçtiğimiz sezon sahalarda fırtına gibi esen iki genç oyucu Attila Topaloğlu ile Batuhan Tüzmen’i kırmızı siyahlı renklere bağlayan anlaşmaya imzaları attı. İmza Töreninde genç oyuncular Attila Topaloğlu ve Batuhan Tüzmen ile birlikte Hasan Kasap ile Erkut Yılmabaşar da hazır bulundu.

Yılmabaşar: Gençler Birliği fırtına gibi esecek

Ceasar Projects LGB Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı konuşmada Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün ve camianın Basketbol takımı ile adeta kenetlendiğini belirterek İskele’de her maçın final havasında geçtiğini camianın büyük bir heyecanla her maçta tribünleri doldurduğunu belirtti.

2022-2023 sezonunda aynı takım kadrosu ile yola çıktıklarını koçların tavsiyeleri üzerine Ligde yabancı sayısının da artması ile yeni bir yabancı oyuncu transferini gerçekleştirmek üzere olduklarını söyledi, bununla birlikte yerli ve genç oyuncuları da kadrolarına kattıklarını Attila Topaloğlu ile Batuhan Tüzmen ile birlikte sahalarda adeta fırtına gibi eseceklerini söyledi.

Yılmabaşar bu yıl hep birlikte finali İskele’ye getirebilmek için daha çok çalışacaklarını ve sezonu tüm kategorilerde 1 Ekim’de İskele’de parkede açacaklarını açıkladı.



Basketbol’da 5 kategoride olacağız, akademilerimiz Basketbol’a yeni oyuncular yetiştirecek

Ceasar Projects LGB Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar, 2022-2023 sezonunda Basketbol’da 5 kategoride mücadele edeceklerini ProLig Erkek A Takımının hedefinin bu yıl Final oynamak olduğunu belirtti. Yılmabaşar bununla birlikte U17 Genç Kadınlar, U 17 Erkekler, U 15 ve U 13 kategorilerinde de parkede olacaklarını belirtti.

Camianın Basketbol’u çok sevdiğini oluşturdukları alt yapı akademilerinde de 30 civarında basketbola yeni başlayan çocuğun önümüzdeki dönemde eğitim göreceğini belirtti.