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Prof. Bülent Tahiroğlu yaşamını yitirdi

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Tanınmış Roma Hukuku alanında önemli isimlerden Prof. Bülent Tahiroğlu yaşamını yitirdi.
Prof. Bülent Tahiroğlu yaşamını yitirdi

Tanınmış Roma Hukuku alanında önemli isimlerden Prof. Bülent Tahiroğlu yaşamını yitirdi.

Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku konusunda ilk akla gelen bilim insanlarındandır. ... Bülent Tahiroğlu,1972 yılında Strasbourg Uluslararası Mukayeseli Hukuk Fakültesi'nin (Faculte Internationale pour I'Enseignement du Droit Compare) birinci bölümünden diploma almıştır.

Bülent Tahiroğlu, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Roma Borçlar Hukuku, Roma Hukuku Dersleri Tarihi Giriş / Hukuk Tarihi / Genel Kavramlar / Usul Hukuku, Roma Hukuku Pratik Çalışmaları : Meseleleri, Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları olarak sayılabilir.

Bülent Tahiroğlu kitapları; Der Yayınları, Der Yayınları - Hukuk Kitapları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Bülent Tahiroğlu tarafından yazılan son kitap "Roma Hukuku Pratik Çalışmaları : Meseleleri", Der Yayınları - Hukuk Kitapları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Tahiroğlu bir dönem YDÜ Hukuk Fakültesi'nde de ders vermekteydi.

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