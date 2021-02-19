Prof. Dr. Asım Vehbi'den önemli açıklamalar

Katıldığı bir televizyon programında Bahar Dönemi için Ada’ya getirilmesi hedeflenen öğrencilere yönelik yükseköğrenimde yapılan planlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Öğrencilerin Ada’ya getirilmesi için çok iyi bir planlama yapılmalı ve hem halkımızın hem de öğrencilerimizin sağlığı öncelikli olmalı” dedi.

Covid-19 pandemisinde 2. dalgayı yaşayan Kuzey Kıbrıs’ta, yükseköğretimdeki gelişmelerin ele alındığı programda Prof. Dr. Asım Vehbi, ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahar Dönemi için yüz yüze eğitim kararının önce KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, sonra da TC Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı referansla YÖK tarafından alındığını belirten Vehbi, “ARUCAD olarak geçtiğimiz güz dönemini tüm öğrencileriyle yüz yüze yapan tek üniversite olduk. Butik bir üniversite olmamızın avantajını kullandık. ARUCAD, bu anlamda pilot üniversite olarak değerlendirebilir” ifadelerini kullandı.

“Aşılanma başladı”

Kuzey Kıbrıs’ta aşılanmanın süratinin fena olmadığını belirten Vehbi, “Aşılanma sürecinde Ada dışında olan 40.000’den fazla öğrencinin yavaş yavaş ülkeye gelmesi hedefleniyor. Bu noktada önemli olan Ada içinde bizim yapacağımız hazırlıklardır. Hükümetimize çok önemli görevler düşünüyor. Öncelikle yükseköğretim ile ilgili paydaşları; akademisyen ve çalışanları, sonrasında da öğrencileri aşılamak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar Covid-19 pandemisindeki üniversitelerin durumu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile tek bir toplantı gerçekleştirebildik”

Vehbi, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun daveti ile Ocak ayında tüm üniversite rektörleri olarak öğrencilerin Ada’ya getirilmesi konusu ile ilgili bir toplantıya katıldık. Toplantıda, bahar döneminde öncelikli olarak hangi öğrenci grubunu Ada’ya getirebileceğimizi görüştük. Uygulamalı eğitim gerektiren bölümlerin öğrencilerini, 2 yıllık okuyan öğrencileri ve mezuniyetleri yakın olanların öncelikli olarak Ada’ya getirilmesi kararlaştırıldı. Bu sayının 17.000 civarında öğrenci olduğu ortaya çıktı” dedi.

Vehbi, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Amcaoğlu gerekli çalışmaları başlattı. Ancak bu süreçte yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Hükümetin geçtiğimiz hafta açıkladığı, 3 aşamadan oluşan aşılama programında üniversitelere yer verilmedi, maalesef Yükseköğretim Alanı olarak yine unutulduk veya göz ardı edildik” şeklinde konuştu.

“ARUCAD, Bahar Dönemi için Hazırlıklarını Tamamladı”

2. kapanma gerçekleşmeden ARUCAD’da yalnızca final sınavlarının son iki gününün kaldığını belirten Vehbi, güz dönemini yüz yüze eğitimle herhangi bir aksaklık yaşamadan bitirdiklerini açıkladı. Vehbi, “Kapanma sürecini ARUCAD olarak hazırlık yaparak geçirdik. A planımız, yüz yüze eğitim yapmak, B planımız Hibrid eğitim uygulamak olacak. Bahar Dönemi için her koşula uygun şekilde planlamalarımız yapıldı” dedi.

“Umarım Bundan Sonrasında Paydaşlarla Birlikte Hareket Ederek Cesur Kararlar Alırız”

TC Büyükelçiliği’nin katkılarıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan çok önemli bilimsel bir araştırma olduğunu anlatan Vehbi, bu araştırmaya göre Ada’daki öğrenciler tarafından yapılan harcamaların %79’unun üniversiteler dışındaki işletmelere gittiğini belirtti. Vehbi, “Bunun yalnızca, %21’i üniversitelere kalıyor. %79’luk öğrenci harcamaları, 50’ye yakın farklı sektöre dağılıyor. Dolayısıyla birçok kurumu öğrencinin gelmemesi çok ciddi biçimde etkiliyor. Öğrenci gelmezse üniversiteler çevrimiçi (online) derslerini yine yaparlar, ama öğrenci gelirse ekonomimiz canlanır” ifadelerini kullandı.

Vehbi konuşmasına şu şekilde devam etti; “Karantinalı girişlerden dolayı ülkede turist yok, Güney ile kapılar kapalı olduğu için oradan gelen parayı kaybediyoruz, dolayısıyla ekonomimiz için tek çıkar yol öğrencidir. Öğrencilerin Güz Döneminde de Ada’ya getirilmesi gerekliydi” dedi.

Bahar Döneminde öğrencinin Ada’ya getirilebilmesi için Kasım-Aralık ayları çok önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Vehbi, bunun kısır iç siyasi kavgalardan dolayı hükümetlerimiz tarafından başarılamadığını belirtti. Vehbi, “Umarım bundan sonrasında paydaşlarla birlikte hareket ederek cesur kararlar alırız” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Her Zaman Yanımızda Oldu”

Vehbi, “Bu süreçte de her zaman olduğu gibi yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti ile gelecek olan öğrencilerin aşılanması durumu konuşulabilir. Nisan ayına yönelik yükseköğretime odaklanmamız lazım, onun paydaşlarını aşılamamız çok önemli” ifadelerini kullandı. Turizmin de gelecek olan öğrencilerin karantina uygulamaları ile desteklenmeye devam edeceğini aktaran Vehbi, üniversitelerin ve özel yurtların karantina için yeterli olmadığını, otellerin de bu şekilde gelir elde edebileceğini söyledi.

Vehbi, “Gelecek olan öğrenci sayısını 17.000’den 20.000-25.0000’e çıkarabilirsek çok iyi olur. Şu an için önce yükseköğretim, sonra turizme odaklanmalıyız. İmkanlarımız ve kaynaklarımız kısıtlı olduğundan bir anda hepsine odaklanamayız. Önce birincil, ardından ikincil ve üçüncül hedeflere yoğunlaşmalıyız, Mayıs itibarıyla da turist gelmesi için şimdiden planlama yapmak zorundayız şeklinde ifadelerini sürdürdü.

“Halk Karşı Karşıya Getirilmemeli, Tek Yumruk Olmalı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in ‘sivil itaatsizlik yapacağız, hükümet açmazsa bir mağazalarımızı açacağız’ şeklindeki açıklamasına değinen Vehbi, hükümete adil ve iyi bir planlama yapmak için büyük sorumluluk düştüğünü aktardı. Vehbi, “Halk karşı karşıya getirilmemeli, tek yumruk olmalı. Halkımızı bir bütün yaparak, toplumsal seferberlik başlatabilmeliyiz. Burada sorumluluk tamamen Hükümete düşüyor. Adalet çok önemli. Adil olduğunuz zaman insanlar zorluklarla daha kolay mücadele eder ve dayanabilir. Bunu farkedip hep birlikte adil şekilde fedakarlıklar yapılırsa ancak o zaman bu zor dönemin içinden ayakta kalarak çıkabiliriz” dedi.

“Sanatsız, Kültürsüz Hiçbir Toplum Varlığını Sürdüremez”

Programda ARUCAD ile ilgili de bilgi veren Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sanatsız, kültürsüz hiçbir toplum varlığını sürdüremez. Kurucusu Sayın Erbil Arkın’ın vizyonuyla ARUCAD, hem dünyadaki sanat literatürüne katkı koymak hem Kıbrıs Türk toplumu olarak kültürümüze sahip çıkmak için doğmuştur. Amacımız, orta vadede dünyanın en önemli sanat ve tasarım üniversitelerinden biri olmaktır” ifadelerini kullandı.

ARUCAD’da, cam, seramik, resim, heykel gibi temel sanat becerisi isteyen alanlarla birlikte görsel iletişim, yeni medya, reklam tasarımı, dijital oyun tasarımı gibi teknolojiyi içine alan bölümlerin de bulunduğunu aktaran Vehbi, sanatı, tasarımı, iletişimi ve teknolojiyi bir araya getirdiklerini belirtti.

Rektör Vehbi, “Sanat Fakültemizde geleneksel ve çağdaş sanatı harmanlamayı, Tasarım Fakültemizde üretim odaklı tasarım düşüncesini ve İletişim Fakültemizde teknolojiyi baz aldık. 3 Fakültemizin de birbirinden faydalandığı disiplinlerarası bir eğitim modelimiz var. Geleneksel ve çağdaş sanatı teknolojiyle birleştirerek ilerliyoruz” dedi.

Üniversitenin üçüncü yılında olmasına rağmen 40 civarı farklı ülkeden akademisyen ve öğrenciye sahip olduklarını aktaran Vehbi, ARUCAD’ın Manchester Shcool of Art gibi, İngiltere’nin en köklü ikinci sanat ve tasarım odaklı üniversitesi ile çift diploma programı yürüttüklerini iletti.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Dünya ile entegre olan, Kıbrıs’ın sanatını ve kültürünü öne çıkaran, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan mezunlar vermek istiyoruz. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımız ile sanat, tasarım ve iletişim teknolojileri üzerine bölgede lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.