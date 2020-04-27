  • BIST 101.330
  • Altın 386,073
  • Dolar 6,9861
  • Euro 7,5811
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Prof. Dr. Besim:6-7 milyar TL ye ihtiyaç olduğu söyleniyor

» »
DAÜ Öğretim Üyesi Ekonomist, Prof. Dr. Besim, "Türkiye’den muhakkak ekonomik katkının yapılmalı ancak anlaşılan bu konu belirsiz" dedi.
Prof. Dr. Besim:6-7 milyar TL ye ihtiyaç olduğu söyleniyor

Besim, ülkenin 6-7 Milyar TL'lik bir ihtiyacı olduğunun ifade edildiğini de kaydetti. 

DAÜ Öğretim Üyesi Ekonomist, Prof. Dr. Besim, "Türkiye’den muhakkak ekonomik katkının yapılmalı ancak anlaşılan bu konu belirsiz" dedi.

Besim ekonomide yapılması gerekenlere ilişkin “Öncü sektörlerimiz eğitim ve turizm olumsuz etkilenecek. Ekonomimizin yüzde 20-25 turizm ile ilişkili… Yüzde 22’si de yüksek öğrenim. Bu iki öncü sektör toplam ekonomimizin yarısı… Doğal olarak bu durumda mevcut gerileme ekonomiyi çok olumsuz etkileyecektir. Hükümetin salgın sonrası toparlanarak ilerlemesi için yapılan çalışmalar gerekli ve yerinde…” dedi.

“6-7 MİLYAR TL'YE İHTİYAÇ OLDUĞU SÖYLENİYOR; MUTLAK SURETTE DIŞ KAYNAĞIN GELMESİ ÖNEMLİ ”

Toplam talebin azalması nedeniyle devletin ekonomiye “talebi aşağılara çekmeyecek şekilde” müdahalesi gerektiğini ifade eden Besim, BRT ekranlarında sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu yönde hükümetin çalışma ve istihdam fonlarını da kullanarak ve belli tasarruflar ederek özel sektöre desteğini biliyoruz… Ancak ekonominin canlanması için bir miktar finansmana ihtiyaç vardır.   6-7 milyar TL ye ihtiyaç olduğu söyleniyor. Hükümet 2 milyar tasarruf yapmaya çalıştı. 4-5 milyarı da bir yerlerden bulması gerekir; Bu anlamda Türkiye’nin mali desteği çok önemli…

Son zamanlarda bunun aksamış olması ve bu günlerde de belirsizlik söz konusu… Bu katkı, hangi ölçüde olacaksa netleşmesi gerekir. Bunla ilgili girişimi var ama olumlu bir cevabın da gelmediği anlaşılıyor. Bunun ötesinde devletin iç borçlanmaya da gitmesi bekleniyor. Mutlak surette dış kaynağın gelmesi önemli”

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zaroğlu: “Hükümet yeni açılımlar konusunda muhalefeti yok sayıyor”27 Nisan 2020 Pazartesi 15:26
  • Özyiğit:Hükümet ortak aklı yakalamak zorunda27 Nisan 2020 Pazartesi 15:25
  • Emlakçılar Birliği :Emlak Sektörü henüz hazır değil27 Nisan 2020 Pazartesi 15:23
  • ‘Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım’ konulu online görüntülü konferans gerçekleştirilecek27 Nisan 2020 Pazartesi 15:22
  • Özersay: "Hedefimiz; kademeli ve kapalı devre bir sistemle açılmak"27 Nisan 2020 Pazartesi 14:49
  • Meclis çalışanları ve Milletvekillerine COVİD-19 testi yapıldı27 Nisan 2020 Pazartesi 14:18
  • YKP Genel Sekreteri: Hükümet yasalara uymamakta ısrarlı!27 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
  • Erhürman'dan hükümete eleştiri!27 Nisan 2020 Pazartesi 13:19
  • Riverside Otel çalışanlarının karantina süresi tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 personel ise taburcu27 Nisan 2020 Pazartesi 13:18
  • DEV-İŞ: “Bankalarda aktarım sıkıntısı oldu”27 Nisan 2020 Pazartesi 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti