Prof. Dr. Besim:6-7 milyar TL ye ihtiyaç olduğu söyleniyor

Besim, ülkenin 6-7 Milyar TL'lik bir ihtiyacı olduğunun ifade edildiğini de kaydetti.

DAÜ Öğretim Üyesi Ekonomist, Prof. Dr. Besim, "Türkiye’den muhakkak ekonomik katkının yapılmalı ancak anlaşılan bu konu belirsiz" dedi.

Besim ekonomide yapılması gerekenlere ilişkin “Öncü sektörlerimiz eğitim ve turizm olumsuz etkilenecek. Ekonomimizin yüzde 20-25 turizm ile ilişkili… Yüzde 22’si de yüksek öğrenim. Bu iki öncü sektör toplam ekonomimizin yarısı… Doğal olarak bu durumda mevcut gerileme ekonomiyi çok olumsuz etkileyecektir. Hükümetin salgın sonrası toparlanarak ilerlemesi için yapılan çalışmalar gerekli ve yerinde…” dedi.

“6-7 MİLYAR TL'YE İHTİYAÇ OLDUĞU SÖYLENİYOR; MUTLAK SURETTE DIŞ KAYNAĞIN GELMESİ ÖNEMLİ ”

Toplam talebin azalması nedeniyle devletin ekonomiye “talebi aşağılara çekmeyecek şekilde” müdahalesi gerektiğini ifade eden Besim, BRT ekranlarında sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu yönde hükümetin çalışma ve istihdam fonlarını da kullanarak ve belli tasarruflar ederek özel sektöre desteğini biliyoruz… Ancak ekonominin canlanması için bir miktar finansmana ihtiyaç vardır. 6-7 milyar TL ye ihtiyaç olduğu söyleniyor. Hükümet 2 milyar tasarruf yapmaya çalıştı. 4-5 milyarı da bir yerlerden bulması gerekir; Bu anlamda Türkiye’nin mali desteği çok önemli…

Son zamanlarda bunun aksamış olması ve bu günlerde de belirsizlik söz konusu… Bu katkı, hangi ölçüde olacaksa netleşmesi gerekir. Bunla ilgili girişimi var ama olumlu bir cevabın da gelmediği anlaşılıyor. Bunun ötesinde devletin iç borçlanmaya da gitmesi bekleniyor. Mutlak surette dış kaynağın gelmesi önemli”