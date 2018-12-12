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Prof. Dr. Vedat Yorucu, İŞAD'ın davetlisi olarak KKTC'ye geldi

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Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği (İŞAD) davetlisi olarak Prof. Dr. Vedat Yorucu Kıbrıs Adası etrafındaki doğal kaynaklar ve siyasi ekonomik politikalarını değerlendirdi.
Prof. Dr. Vedat Yorucu, İŞAD'ın davetlisi olarak KKTC'ye geldi

Bu değerlendirme içeriğinde belirtilen EASTMED doğalgaz boru hattının Yunanistan’a döşenmesi için IGI Poseidon tarafından AB finans desteğiyle yapılan fizibilite raporuna atıf yapılarak, toplam 2000 kilometrelik ve yer yer 3000 metre derinlikten geçişinin öngörüldüğü 26 inç çapındaki boru hattının 5 milyar dolarlık yatırım gerektirdiği, İtalya’ya mevcut şartlarda bu yöntemle doğalgaz satılabilmesi için, doğalgaz fiyatlarının bir MMBtu’luk fiyatının $8-$10 civarında olması gerektiği belirtildi.

Şu sıralar doğalgaz fiyatlarının $4-$4.50 dolar civarında olduğu ve uzunca bir süre bu seviyelerde kalacağı hatırlatılırken, bu projenin gerçekleşmesinin çok zor olduğuna da dikkat çekildi.

Türkiye ile Rusya’nın yaptığı yeni anlaşmalardan sonra Kıbrıs doğalgazının FLNG veya LNG olarak satılmasının üzerinde durularak, Kapasitenin tek hat üzerinden 12 milyar metre küple sınırlı kalacak olması yapılacak yatırımın çok maliyetli olması Türk akımı Projesine göre fazla fiyatlanması avantaj dışı yönde yer alacağı ve Rum Yönetimi ilan edilen Sözde Münhasır bölge içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin de kıta sınır sahası içerisinde olması iki tarafın sıcak temas içerisinde olma ihtimalini de doğuracağı sözlerine eklendi.

İsrail doğalgazının boru hatlarıyla Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinden geçmesi için herhangi bir yasal sorun bulunmadığına da vurgu yapılarak, bölgede istikrar için siyasi sorunların çözümünün boru hattı yatırım projelerini daha kolay hayata geçirebileceği vurgulandı.

Sonuç olarak yapılan değerlendirmede Kıbrıs Türk İş İnsanlarının bulunulan coğrafya içerisinde ne tür etkileşimlerle karşı karşıya kalınacakları ile ilgili değerli bilgiler alındı.

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