  • BIST 2.000,81
  • Altın 939.008
  • Dolar 14.484
  • Euro 15.7488
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Putin değil Poutine: Ünlü yemek Rusya’ya tepkilerden nasibini aldı

» »
Kanada'nın Quebec bölgesine özgü bir yemek olan ve Fransa'da da çok sevilen Poutine, Rus lider Vladimir Putin'le olan isim benzerliği nedeniyle birçok restoranın menüsünden çıkarıldı.
Putin değil Poutine: Ünlü yemek Rusya’ya tepkilerden nasibini aldı

Kanada'nın Quebec bölgesine özgü bir yemek olan ve Fransa'da da çok sevilen Poutine, Rus lider Vladimir Putin'le olan isim benzerliği nedeniyle birçok restoranın menüsünden çıkarıldı.

Paris ve Toulouse'da restoranları olan Poutine tabağıyla ünlü bir zincir, patates kızartması, peynir ve et suyuyla hazırlanan Poutine'le ilgili çok sayıda hakaret ve tehdit geldiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Yemeğimiz 1950'lerde Quebec'te doğdu. Poutine Evi, Rus tiranlığına karşı özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına en içten dileklerini sunuyor” dendi.

Ancak tepkilerin sürmesiyle Poutine, şirkete bağlı restoranların menüsünden kaldırıldı.

Yemeğin çıkış yeri olan Kanada’daki bir restoran da, Facebook mesajında yemeğin adını bir süre için değiştirdiklerini duyurdu.

Poutine'le ilgili sosyal medyada da birçok yorum geldi. Bir Twitter kullanıcısı “Lütfen Putin ile poutine'i karıştırmayın. Biri tehlikeli ve hastalıklı, diğeri ise lezzetli bir yemek” diye yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?08 Mart 2022 Salı 09:42
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 8 Mart 202208 Mart 2022 Salı 09:40
  • Hırsızlık zanlısı bir gün tutuklu kalacak!07 Mart 2022 Pazartesi 21:31
  • Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı07 Mart 2022 Pazartesi 21:06
  • CTP KADIN ÖRGÜTÜ: “HEDEFİMİZ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, GÜVENLİ BİR ÜLKE VE BARIŞTIR”07 Mart 2022 Pazartesi 20:56
  • ATAOĞLU: “KADINLARIN BİLGİ VE CESARETİYLE DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC İNŞA EDECEĞİZ”07 Mart 2022 Pazartesi 20:35
  • KIBTES Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı07 Mart 2022 Pazartesi 20:25
  • CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI’NA ÖZDENEFE SEÇİLDİ07 Mart 2022 Pazartesi 20:03
  • Hak-Sen: Kadınlar Eşit, Adil, İnsan Onuruna Yaraşır, Barış İçinde Yaşamak İstiyor07 Mart 2022 Pazartesi 20:02
  • 371 Vaka 1 Vefat07 Mart 2022 Pazartesi 19:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti