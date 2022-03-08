Putin değil Poutine: Ünlü yemek Rusya’ya tepkilerden nasibini aldı

Kanada'nın Quebec bölgesine özgü bir yemek olan ve Fransa'da da çok sevilen Poutine, Rus lider Vladimir Putin'le olan isim benzerliği nedeniyle birçok restoranın menüsünden çıkarıldı.

Kanada'nın Quebec bölgesine özgü bir yemek olan ve Fransa'da da çok sevilen Poutine, Rus lider Vladimir Putin'le olan isim benzerliği nedeniyle birçok restoranın menüsünden çıkarıldı.

Paris ve Toulouse'da restoranları olan Poutine tabağıyla ünlü bir zincir, patates kızartması, peynir ve et suyuyla hazırlanan Poutine'le ilgili çok sayıda hakaret ve tehdit geldiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Yemeğimiz 1950'lerde Quebec'te doğdu. Poutine Evi, Rus tiranlığına karşı özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına en içten dileklerini sunuyor” dendi.

Ancak tepkilerin sürmesiyle Poutine, şirkete bağlı restoranların menüsünden kaldırıldı.

Yemeğin çıkış yeri olan Kanada’daki bir restoran da, Facebook mesajında yemeğin adını bir süre için değiştirdiklerini duyurdu.

Poutine'le ilgili sosyal medyada da birçok yorum geldi. Bir Twitter kullanıcısı “Lütfen Putin ile poutine'i karıştırmayın. Biri tehlikeli ve hastalıklı, diğeri ise lezzetli bir yemek” diye yazdı.