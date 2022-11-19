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QUEER WAVE 2022: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali 3.sü için Lefkoşa ve Limasol'a geri dönüyor

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Pandemi sırasında büyük bir ilgiyle karşılanan festival, 21 Kasım'da Limasol'da ilk kez kısıtlayıcı bir önlem alınmadan görücüye çıkıyor ve 25 Kasım 2022'de Lefkoşa'ya geri dönmek için hazırlanıyor.
QUEER WAVE 2022: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali 3.sü için Lefkoşa ve Limasol'a geri dönüyor

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali  ‘Queer Wave’ bu yıl bir kez daha NiMAC [Pierides Vakfı ile ilişkili Lefkoşa Belediye Sanat Merkezi] tarafından destekleniyor.

“Queer Wave 2022 sırasında, Kıbrıs'taki LGBTQ+ izleyicileri ve sinema severler, özenle seçilmiş kısa ve uzun metrajlı filmlerden oluşan bir programın keyfini çıkarmak için yeniden bir araya gelecekler. Festivalde hitleri ve uluslararası kuir sinema sahnesinden yeni seslerin eserleri yer alacak. Her zaman olduğu gibi, bu yılki seçki, kurgu, belgesel ve animasyon çalışmaları aracılığıyla geniş bir LGBTQ+ gerçekleri yelpazesine görünürlük sunacak. Seçilen filmler arasında Kıbrıslı sinemacıların ikisi yerel prömiyer olacak olan toplamda beş yapıt yer alacaktır. Film yapımcıları ve diğer konuklarla yapılan gösterimlerin ve tartışmaların ötesinde, festival yerel kuir sanatçıların yer aldığı zengin paralel etkinlikler dizisini içerecek.

Queer Wave'in amacı, Kıbrıs'taki sinema gösterimlerinde genellikle bulunmayan filmlere bir platform sağlamak ve LGBTQ+ topluluğu ve arkadaşları için ifade özgürlüğünü teşvik etmektir. Festival, 2021 İngiliz Milletler Topluluğu Gençlik Ödülleri'nde 43 ülkeden 1000 proje arasından 20 finalistten biri olarak öne çıktı. Queer Wave, geçtiğimiz yıl içinde Avrupa'daki diğer üç kuir film festivaline de katılarak, bu film festivalleri ile Kıbrıs arasında yeni iletişim kanalı oluşturdu. 21 Kasım'da  3.cü gerçekleşecek olan Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali - Queer Wave özel bir başlangıç olarak ile kez Limasol şehrinde Rialto Tiyatrosu'nda lansmanını yapacaktır. Lansman etkinliği ile birlikte çok özel bir gösterimin gerçekleşeceği etkinliğe katılmak için için biletler şimdiden Rialto web sitesinde satışa başladı [link]. Queer Wave 2022, 25 Kasım - 04 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi'nde. Theatro Polis OPAP (Eski Santralin karşısı) festivalin ana mekanı olarak hizmet verecek, gösterimler ayrıca ara bölgede bulunan Goethe-Institut Kıbrıs'ta ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki Lefkoşa da bulunan Shakespeare House'da yapılacak. Paralel etkinlikler dizisi, yalnızca Kıbrıs'ın çok umut verici ve yeni açılan kuir alanı Sessions'ta (6 Sapfous Caddesi) gerçekleştirilecek.

Programın tamamı yakında festivalin web sitesinde duyurulacak. [queerwave.com]. Queer Wave'i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz: @queerwavecyprus

Destekleyenler:

  • The Youth Board of Cyprus, The Representation of the European Commission in Cyprus
  • The European Parliament Office in Cyprus
  • NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation]
  • Theatro Polis OPAP
  • The Rialto Theatre
  • Sessions
  • Goethe-Institut Cyprus
  • British Council
  • The embassies of Finland, Italy, Spain, Belgium and the U.S.A.
  • The British and Australian High Commissions
  • UNFICYP
  • Queer Collective CY
  • Accept - LGBTI Cyprus
  • Kuir Kıbrıs Derneği
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