Ramazan Bayramı nedeniyle 20 haziran’da hala sultan’a ziyaret düzenleniyor

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran Çarşamba günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran Çarşamba günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak isteyenler 7 Haziran’a kadar, mesai saatleri içerisinde irtibat noktalarından 40 TL karşılığında kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıt merkezleri ve telefonları şöyle:

“Din İşleri Başkanlığı 0 392 225 30 62 - 225 30 63 (Dâhili 118), Lefkoşa Temsilciliği 0 392 227 15 75 – 0 548 842 40 02, İskele Temsilciliği 0 392 371 37 94 – 0 548 842 40 01, Güzelyurt Temsilciliği 0 548 842 40 05, Gazimağusa Temsilciliği 0 392 366 62 64 – 0 548 842 40 04, Girne Temsilciliği 0 392 815 32 88 - 0 548 882 28 68, Lefke Temsilciliği 0 548 842 40 06.”

Ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacak, ancak isteyen ziyaretçiler, yanlarında ayrıca su ve yiyecek götürebilecek.