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Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanlığına Yeniden Latif Akça Getirildi

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Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Latif Akça getirildi.
Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanlığına Yeniden Latif Akça Getirildi

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneğinin  4. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden  Latif Akça getirildi.

Yönetim Kurulu tek liste olduğu için üyeler tarafından seçimsiz onaylandı. Görev dağılımları Yönetim Kurulunun ilk toplantısından sonra belirlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre  Kurucu Cumhurbaşkanı  Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş derneğe  ilgisi ve desteği nedeniyle fahri üye yapıldı.

Başkanlığa seçilen Latif Akça, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın anıt mezarının tamamlanmasının  öncelikleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

 Denktaş’ın düşüncelerini yaşatmak adına  yapılan eğitim ve lobi faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendiren Akça; tarih bilincinin bir milletin devamlılığının tek garantisi olduğunu , zihin olarak işgal edilmiş, milli benliğini kaybetmiş milletlerin asimile olmaya, yok olmaya mahkum olduğunu kaydetti.

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