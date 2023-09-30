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Raziye Kocaismail: Tüm kadınlar tetkiklerini yaptırsın

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Kanser Hastaları Derneği Başkanı Kocaismail, herkesi Derneğe bağış yapmaya ve tüm kadınları tetkiklerini yapmaya çağırdı.
Raziye Kocaismail: Tüm kadınlar tetkiklerini yaptırsın

Kanser Hastalarına Yardım Derneği/Tulips (KHYD) ülkede kadınlarda en önde gelen kanser türü olan meme kanserinin çok daha genç yaşlarda görülmeye başladığını vurguladı.

Dernek başkanı Raziye Kocaismail 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, KKTC’de yılda 250 civarında kadının yeni teşhis aldığını ancak geçmişe oranla çok erken teşhisler ile tespit edilen vakaların tedavilerinin ve sağ kalımın neredeyse yüzde doksan beşlere çıktığını açıkladı.

Bu nedenle yıllık kontrollerin ihmal edilmeden yapılması ve elle muayenenin öneminde de işaret eden Kocaismail, meme kanserinin hangi evrede olursa olsun yüzde 95 tedavisi mümkün bir kanser türü olmasınınsa sevindirici olduğunu kaydetti.

Meme kanserinde artık ülkede yapılamayan bir tedavi bulunmadığını da ifade eden Kocaismail, Devlet-Dernek iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla gelinen noktada KHYD’nin bir gururu yaşamakta olduğunu ifade etti.

KHYD Başkanı Kocaismail, meme kanseri farkındalık ayında yaşı gelmiş kadınları meme muayenesi yaptırmaya çağırdı ve bugün ters yüz edilen ve meme kanserindeki tedavi şansının yüzde 95’lere çıkma nedeninin erken teşhis olduğunu belirtti.

 “Günde neredeyse 3 yeni kanser hastası Kanser Hastalarına Yardım Derneği/Tulips’in kapısından giriyor” ifadelerini kullanan Kocaismail, artık yılda 700’ün çok üzerinde, yaş oranı gittikçe düşen kanser hastasının ve 300 civarında kadının meme kanseri teşhisi aldığını, Derneğin her şekilde meme kanseri teşhisi alan kadınlara tedavide yaşayabilecekleri sıkıntıları azaltarak hastalara kendilerini iyi hissettirip moral depolamalarına; peruk, protez meme, özel sutyen, lenf ödem korseleri, fizik tedavi bandajları, psikolog danışmanlığı, tekerlekli sandalye, havalı yatak, elektrikli karyola, banyo-tuvalet sandalyesi, yol harcırahı, uçak bileti, ilaç ücretleri ile yardımcı olduklarını vurguladı.

Tüm evlere ve işyerlerine KHYD’ye yardım çağrısı yapan Kocaismail, 1 - 31 Ekim arasında herkesi yıpranmış yırtılmış dahi olsa çekinmeden giysi ve ayakkabılarını derneğe bağışlamaya çağırdı.

“Hastalarımıza yönelik hizmetleri sürdürebilmemiz için dolaplarınıza bakmanız yeterli olacaktır” diyen Kocaismail herkese sağlık diledi ve “Pembe Ay”da herkesi tetkiklerini yapmaya çağırdı.

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