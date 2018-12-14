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RDÜ ile KISBÜ dostluk müsabakası gerçekleştirildi

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Öğrenci Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Futbol Kulübü, çeşitli ülke öğrencilerinden oluşturduğu futbol takımı ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) öğrenci futbol takımıyla bir dostluk karşılaşması yaptı.
RDÜ ile KISBÜ dostluk müsabakası gerçekleştirildi

Öğrenci Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Futbol Kulübü, çeşitli ülke öğrencilerinden oluşturduğu futbol takımı ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) öğrenci futbol takımıyla bir dostluk karşılaşması yaptı.

KISBÜ Spor Tesisleri halı sahasında gerçekleştirilen futbol müsabakasında, RDÜ Futbol Takımı’nın kaptanlığını Nijerya’lı Abasiama yaparken, kaleyi Kongo’lu Mike korudu.Dostane vebol gollü geçen maçın ilk devresinde KISBÜ,ikinci devresinde ise RDÜ öğrencileri daha iyi bir oyun ortaya koydular.

İki Üniversite arasında ilk sosyal etkinlik olan futbol karşılaşmasını RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer de izlediler. Maç öncesinde RDÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Kazakistan’lı Zangar, KISBÜ Futbol Takımı Kaptanı’na Üniversitesi’nin bir armağanını sundu.

RDÜ Halkla İlişkiler ve Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, RDÜ Öğretim Üyeleri ile Öğrenci Futbol Takımları 18 Aralık 2018 tarihinde(Salı günü) Ada Kent Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Öğrenci Futbol Takımları, Gazimağusa’da Ada Kent Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda iki karşılaşma yapmak üzere anlaşmış bulunmaktadırlar.

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