Reçete soruşturması Sağlık Bakanı'na kadar uzandı! Akrabaları tutuklandı!

2013’te Demokrat Partiden milletvekili seçilen Dr. Hatice Faydalı ve gelini eczacı Ayşe Özbeycan Faydalı bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Bugün Kıbrıs’ın ulaştığı bilgiye göre anne Faydalı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in baldızı...

Sahte reçete ile Sosyal Sigortaları milyonlarca lira dolandırdıkları öne sürülen doktor ve eczacılar ile ilgili soruşturma ilerliyor.

Dün akşam yapılan yeni tutuklamalarla sayı 13’e yükselirken bu sabah Dr. Hatice Faydalı ve gelini Ayşe Özbeycan Faydalı, Mağusa mahkemesine çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 2’şer gün tutukluluk kararı alındı.

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