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SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Rekor 31 vaka...Okullar açılacak mı?

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KKTC'de bugün açıklanan rakamlara göre 28'i yerel 31 pozitif vaka çıktı.Pazartesi günü okulların açıklanması planlanırken,bugün çıkan vakalar velileri tedirgin etti.
Rekor 31 vaka...Okullar açılacak mı?

KKTC'de bugün açıklanan rakamlara göre 28'i yerel 31 pozitif vaka çıktı.Pazartesi günü okulların açıklanması planlanırken,bugün çıkan vakalar velileri tedirgin etti.

Şimdi esas soru okulların açılıp açılmayacağı.Konuyla alakalı Bilim Kurulu kararları bekleniyor

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103  olduğunu, 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.asc3.png

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıklamıştı

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