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Restorancilar Birliği ilk ziyaretini gerçekleştirdi

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Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ve beraberindeki bir heyet dün Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Restorancilar Birliği ilk ziyaretini gerçekleştirdi

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ve beraberindeki bir heyet dün Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette ülke gündemi ve sektörel sorunlar ele alınarak, iki birliğin daha verimli çalışma yürütebilmesi için işbirliği konusu görüşüldü. Birlik Başkanı Kayım yaptığı konuşmada Türkiye’de bulunann sektör temsilcileri ve odalarla ilgili işbirliğini geliştirmek için çeşitli temaslarda bulunacağını belirterek, üyelerin menfaatlerine yönelik çalışmalar için gerekli girişimleri de başlattıklarını ifade etti.

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