Rogers:''Büyük marketlerin önünde Covid antijen testi yapılsın''

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili, moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili, moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Detay-Sosyal Medya

Rogers'in açıklaması şu şekilde:

Dünyada yeni , onay almış, güvenilir hızlı antijen testleri yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Gerçek zamanlı PCR altın standart olmaya devam ediyor. Ancak yaygın toplum taraması yapılması için antijen testleri güzel bir alternatif sunuyor.

-Test kapasitesini ciddi anlamda artırmayı sağlayacak bir yöntem. - Basit bir kart testi olduğu için laboratuvar deneyimi olan personele ihtiyaç duymuyor, dolayısıyla laboratuvar üzerindeki baskıyı da azaltıyor.

-Daha hızlı sonuç verebileceği için hızlaca pozitif kişileri saptayıp izole etmeyi de sağlayacak bir yöntem.

Bu kapanma döneminde büyük marketlerin önüne kurulacak istasyonlarla hızlıca bu yöntemle bölgelerde tarama yapılabilir. Geldiğimiz noktada geçirdiğimiz her bir gün bizim için önemlidir. Vakit kaybetme lüksümüz yok