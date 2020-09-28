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Rogers:Okulların açılması büyük risk barındırmıyor,yerinde karar

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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Okulların açılmasının yerinde bir karar olacağını söyledi.Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:
Rogers:Okulların açılması büyük risk barındırmıyor,yerinde karar

Rogers'ın paylaşımı şöyle; 

“Çocuklarımız Mart ayından beridir okuldan uzak, evde izole olarak büyüyorlar. Bu süreçte, bazı kayıpları olsa da, akademik açıdan eğitimlerini bir şekilde online olarak sürdürdüler. Yaşıtları ile sosyalleşme, paylaşmayı öğrenme ve disiplin gibi ancak yüz yüze eğitimin verebileceği beceriler açısından  ise kayıpları daha fazla.

Covid-19 hayatımızdan kısa sürede gitmeyecek. Biz de bu sürede bu virüsle yaşamaya alışmak durumundayız. Çocuklarımızın geleceği açısından en önemli unsur olan eğitimlerinin de bu yeni normalde en iyi şekilde devam etmesi önemli. Ülkemizde yerel vaka sayılarında çok ciddi bir artış olmamasından dolayı, mevcut durum okulların açılması açısından büyük bir risk teşkil etmiyor."

"ÇOK YERİNDE BİR KARAR"

"Gerekli önlemler alınarak ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanması çok yerinde bir karardır. Çocuklarımız kurallara uymayı yetişkinlerden daha çabuk öğreniyor. Okulda üzerlerine düşeni yapacaklarına ve öğretmenlerinin desteği ile güvenli bir ortamda ihtiyaçları olan eğitimlerine devam edebileceklerine inanıyorum.”

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