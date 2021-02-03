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SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Rogers:“Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”

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Rogers, vaka sayılarının çok arttığı, yerel bulaşın yaygın seyrettiği bugünlerde vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu söyledi.
Rogers:“Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, vaka sayılarının çok arttığı, yerel bulaşın yaygın seyrettiği bugünlerde vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Rogers, “Diğer yandan, pozitif vakaların temaslılarının çok olması, temaslıların kendilerini saklama eğiliminde olması, kuluçka döneminde olan çok insan olduğunu işaret etmektedir. İlerleyen günlerde bu kişilerin bazılarının pozitifleşeceğini ve sayıların yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörebilmek zor değil” ifadesini kullandı.

 

“Kurallara uyarak bulaşma oranını hep birlikte düşürebiliriz”

 

Kapanma döneminde herkesin üstüne bazı görevler düştüğüne işaret eden Rogers, şu sözlerle açıklamasını sürdürdü:

“Evde kalarak temas ettiğimiz insan sayısını en düşük seviyede tutmalı, çekirdek ailemiz dışında birisiyle görüşmemeliyiz. Çalışmak zorunda olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulaması ve temas çemberini en az sayıda, kısıtlı ve sabit tutarak çalışması gerekiyor. Yaşlılarımızı korumak için onlarla temastan kaçınmalıyız.”

Rogers, kurallara uyarak bulaşma oranının düşüşe geçmesini hep birlikte sağlayabileceğimizin de altını çizdi; “Bunu hep birlikte başaracağız. Covid19 değil, halk kazanacak” dedi.

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