Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.

Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) yapılan açıklamaya göre, proje başkanlarından GAÜ akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket’in nisan ayında İrlanda’da gerçekleşen RRING açılışındaki önerisi üzerine konferans Kıbrıs’ta düzenleniyor.

Amerika, Güney Afrika, Kanada ve Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden bilim insanlarının katılacağı konferansa, 10 Kıbrıslı bilim insanı da davet edildi.