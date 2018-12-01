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RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor

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Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.
RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor

Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) yapılan açıklamaya göre, proje başkanlarından GAÜ akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket’in  nisan  ayında  İrlanda’da gerçekleşen RRING açılışındaki önerisi üzerine konferans Kıbrıs’ta düzenleniyor.

Amerika, Güney Afrika, Kanada ve Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden bilim insanlarının katılacağı konferansa, 10 Kıbrıslı bilim insanı da davet edildi.

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