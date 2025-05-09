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Rum mahkemesinden önemli karar! Eski Rum Mülkleri ile ilgili Macar kadınlara 45 ay hapis cezası

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Rum mahkemesinden önemli karar! Eski Rum Mülkleri ile ilgili Macar kadınlara 30 ay ve 15 ay hapis cezası
Rum mahkemesinden önemli karar! Eski Rum Mülkleri ile ilgili Macar kadınlara 45 ay hapis cezası

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Macar uyruklu Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi’ye, Kıbrıs’ın kuzey bölgelerinde Rumlara ait eski mülkleri yasa dışı şekilde kullanarak gelir elde ettikleri iddiasıyla açılan davada hapis cezası verdi.

Politis Gazetesine göre Sanıklar suçlarını kabul etti.

Ilona Lesko’ya 2,5 yıl, Melinda Ladanyi’ye ise 15 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar toplamda 63 ayrı suçlamayla karşı karşıyaydı.

Lefkoşa’daki son duruşmada, Ilona Lesko 21, Melinda Ladanyi ise 6 suçlamayı kabul etti.

Suçlarını kabul etmeleri üzerine, savcılık diğer suçlamalarla ilgili davaları düşürdü.

Bu karar, son dönemde KKTC’deki eski  Rum mülklerinin yasa dışı şekilde kullanılmasıyla ilgili verilen ilk mahkûmiyet kararı.

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